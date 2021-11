„Wer hier das Essen nicht lernt, der lernt es nie“

Mit zwei Fliegern zischt Sturm am Mittwoch ab zum nächsten Europacup-Abenteuer: Von Graz geht’s via Frankreich (Biarritz) entlang am Golf von Biskaya nach San Sebastian - in die alte Heimat von Didi Kühbauer. Der Rapid-Coach hat in der 187.000-Einwohnerstadt im Baskenland von 1997 bis 2000 unter Bernd Krauss gespielt - und er schwärmt immer noch von dieser Zeit: „Ich hab mit dem jetzigen Trainer Imanol zusammengespielt. Er ist ein sehr ruhiger, angenehmer Kerl und macht seine Sache als Trainer sehr gut. Ein wenig verfolge ich Sociedad schon noch.“