Kardashian: „Fashion-Notfall“ bei Preisverleihung

Eigentlich wollte Kim Kardashian am Montag bei einer Awardshow im Museum of Modern Art in New York ihre berühmten Kurven ja in einem Kleid ihrer neuen Kollektion, die in Kollaboration von Skims mit dem Modehaus Fendi entstanden ist, in Szene setzen. Doch dann schrammte die Reality-TV-Queen nur knapp an einem echten Mode-Malheur vorbei. Denn ihre prallen Kurven waren einfach zu prall für das heiße Lederdress.