Ab 19.30 Uhr LIVE: Siegt Djokovic bei Rückkehr?

Auch im Doppel-Einsatz

Der Weltranglisten-Erste hat nicht nur für das Einzel, sondern auch für das Doppel genannt. Dies passiert explizit wegen des Davis-Cup-Finalturniers in Innsbruck respektive Madrid. Djokovic tritt mit seinem Landsmann Filip Krajinovic an. Das Auftaktspiel gewann das serbische Doppel am Montag gegen die Australier Luke Saville und Alex de Minaur.