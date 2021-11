„Tiger King 2“: Carole Baskin verklagt Netflix

Eigentlich könnte sie ihr Leben so schön genießen, da ihr verhasster Erzrivale Joe Exotic - so wie einst seine Raubkatzen - hinter Gittern sitzt. Stattdessen hat Carole Baskin einen neuen Feind gesucht und gefunden. Die Besitzerin des Raubkatzenasyls „Big Cat Rescue“ hat Netflix verklagt - weil sie nicht mehr in der Fortsetzung der Doku-Serie „Tiger King“ und den derzeit laufenden Trailern auftauchen will.