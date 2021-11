Ohne Druck in das große Saisonfinale!

Nur zur Gaudi nimmt Lukas Nemecz beim großen Tourfinale der Challenge Tour ab Donnerstag auf Mallorca nicht teil. Aber gut lachen hat der steirische Golf-Pro beim Schlusspunkt der diesjährigen Saison allemal! Denn das Ticket für die European Tour kann dem 32-Jährigen keiner mehr nehmen. Platz neun in der Rangliste, die Top-20 erhalten die volle Spielberechtigung. Da kann nichts mehr schiefgehen! „Dennoch spiel ich nicht nur aus Jux und Tollerei mit“, sagt Nemecz. Der Steirer kann sich (noch) noch mehr Starts erspielen - und außerdem Selbstvertrauen tanken.



Noch drei Turniere

Denn die Saison ist für „Luki“ danach nicht vorbei. Im Gegenteil: Sie geht erst richtig los - mit den ersten Turnieren auf der European Tour. „Von Ende November bis Mitte Dezember spiele ich in Südafrika die ersten drei Turniere“, will’s „Luki“ gleich wissen und pfeift aufs Durschnaufen nach dem Spieljahr. Das ET-Ticket verleiht eben Flügel! „Mental und körperlich bin ich gut drauf.“ Bereits 2016 durfte Nemecz nach erfolgreicher Tourschool den Schläger auf der höchsten Liga in Europa schwingen - die Tour warf ihn nach einer Saison aber wieder ab. Diesmal soll’s besser laufen. „Über meine Saisonziele mach ich mir erst nach dem Finale Gedanken.“