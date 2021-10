G20-Gipfel: US-Präsident Biden in Rom eingetroffen

US-Präsident Joe Biden hat seine mehrtägige Gipfel-Reise in Europa begonnen. Am frühen Freitagmorgen landete er in Rom, wo er am G20-Gipfel teilnehmen wird, der erstmals seit der Corona-Pandemie wieder als physisches Treffen der Staats- und Regierungschefs stattfindet. Anfang der nächsten Woche wird Biden dann bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow erwartet. Zuerst aber wird er am Freitag von Papst Franziskus zu einer Audienz empfangen und auch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorstellig.