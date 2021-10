Corona: Weiz und Liezen drohen Ausreisekontrollen

Die Corona-Zahlen steigen in der Steiermark rasant an - es könnte bald in ersten Bezirken zu Ausreisekontrollen kommen. Konkret sind die Bezirke Liezen und Weiz in Hinblick auf Impfrate und 7-Tage-Inzidenz am gefährdetsten. Wenn Ausreisebeschränkungen in Kraft treten, dürfen Bewohner ihren Bezirk nur noch mit gültigem 3G-Nachweis verlassen. Das Land Steiermark ruft abermals zur Impfung auf, um die Situation zu entschärfen.