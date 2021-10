Innsbrucker Haie „verbeißen“ sich auch im KAC!

Während Ljubljana und Innsbruck also erneut siegten, prolongierten die Vienna Capitals ihren Aufschwung. Im Duell mit dem besser platzierten Team aus Znojmo machten die Wiener zweimal einen Rückstand wett, Nicolai Meyer gelang das Siegestor zum 3:2 (37.), dem fünften Erfolg in den jüngsten sechs Matches. Die Negativserie von Neuling Pustertal schien nach sieben Niederlagen ausgerechnet in Salzburg zu enden - doch zehn Minuten vor dem Schluss gelang T.J. Brennan der Ausgleich für die „Bullen“ und in der Overtime traf Benjamin Nissner nach 56 Sekunden zum 2:1 für den Tabellen-Vierten.