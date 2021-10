Trickdiebin stahl zwei Pensionisten Hunderte Euro

Eine Trickdiebin dürfte es in Kärnten auf ältere Menschen abgesehen haben. Ein 76-jähriger Mann wurde Freitagvormittag in Wolfsberg Opfer einer Trickdiebin, die vorgab, Spenden zu sammeln. Gegen Mittag wurde dann eine 78-jährige Frau in St. Veit an der Glan mit einer ähnlichen Masche abgezockt. In beiden Fällen war eine weibliche Person mit ausländischem Akzent am Werk.