„Wir sind 100“: Zwischenbilanz in Schlaining

Im Zentrum der Ausstellung stehen vor allem die Menschen des Burgenlandes – vielleicht einer der Gründe, warum die Schau so beliebt ist. Auf der 1300 Quadratmeter großen, auf drei Stockwerken verteilten Fläche werden rund 850 Objekte von 160 Leihgebern präsentiert und sollen einen Eindruck davon vermitteln, was dieses Bundesland so bedeutend macht. Dazu gehört auch der besondere Schwerpunkt auf die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt der Region.