Hallein: 21-Jähriger verfolgt und bedrängt Mädchen

Der Mann versuchte von 27. September bis zum 3. Oktober mehrfach das Mädchen aus seiner Nachbarschaft, in der Absicht mit ihr eine Beziehung einzugehen, zu einem persönlichen Treffen zu überreden. Er machte dem Mädchen anzügliche Komplimente und bot ihr sogar mehrmals einen Joint an, den sie ablehnte. Zudem verfolgte der Halleiner den Standort des Mädchens, den sie via Social-Media-Plattform mit ihren Freunden teilte und tauchte dort einfach auf. Die Eltern der Zwölfjährigen erstatteten schließlich eine Anzeige.