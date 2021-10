Tirol: Filialleiter überwältigt dreisten Ladendieb

Zwei Ladendiebe trieben am Donnerstag im Tiroler Oberland ihr Unwesen. Ein mutmaßlicher Täter wurde in einem Supermarkt in Ötztal-Bahnhof auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei vom Filialleiter festgehalten. Sein Komplize konnte flüchten. Die Polizei hofft auf Hinweise.