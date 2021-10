4000 Fans im Unterhaus? In Leoben steppt der Bär

Es tut sich wieder was unter den Hochöfen! Am Samstag fühlt man sich in Leoben an große Fußball-Tage zurückerinnert - zumindest, was die Kulisse angeht. Die Verantwortlichen des DSV Leoben rechnen beim vielleicht vorentscheidenden Landesliga-Hit gegen Tabellenführer Voitsberg mit bis zu 4000 Fans in der KAIF-Arena. Auch Schlager-Star Melissa Naschenweng wird den Fans dort einheizen. Fan.at und Krone.TV übertragen den Schlager (16 Uhr) live. Die „Steirerkrone“ sprach vorab mit den Trainern beider Teams.