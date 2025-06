Glühende Liebe erhellt Sommernächte

In windstillen Sommernächten, besonders rund um die Johannisnacht am 24. Juni, tanzen die Glühwürmchen ihren leuchtenden Hochzeitstanz. Zu sehen sind die Leuchtkäfer ab Einbruch der Dunkelheit in Wiesen und Büschen sowie entlang von Waldrändern. Besonders gute Chancen zur Beobachtung bieten Teiche oder Flussufer.