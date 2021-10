Pkw-Lenker bei Crash gegen Lkw schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall auf der Inntalautobahn A12 in Kramsach im Tiroler Bezirk Kufstein in Fahrtrichtung Innsbruck am Mittwoch! Ein Pole (46) musste seinen Lkw wegen der Verkehrslage anhalten. Ein nachfolgender einheimischer Pkw-Lenker (47) übersah dies und krachte mit voller Wucht in das Heck des Lkw. Der Mann wurde bei dem Crash schwer verletzt.