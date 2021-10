Trump spottet über verstorbenen Colin Powell

Den Tod des früheren US-Generalstabschefs und Außenministers Colin Powell hat Ex-Präsident Donald Trump auf seine eigene Weise kommentiert. „Er hat viele Fehler gemacht, aber wie auch immer, möge er in Frieden ruhen!“, teilte Trump am Dienstag (Ortszeit) mit. Es sei wunderbar, zu sehen, wie Powell, „der große Fehler in Sachen Irak und bekanntermaßen den sogenannten Massenvernichtungswaffen“ gemacht habe, von den „Fake-News-Medien“ nach seinem Tod so gut behandelt werde.