Ex-US-Außenminister Colin Powell gestorben

Erster schwarzer Außenminister der USA

Powell war 1937 im New Yorker Stadtteil Harlem als Sohn jamaikanischer Einwanderer zur Welt gekommen. Er studierte Geologie und startete eine Karriere in der US-Armee, die ihn unter anderem nach Deutschland und zweimal nach Vietnam führte. Unter Ronald Reagan war er von 1987 bis 1989 Nationaler Sicherheitsberater, 1989 wurde der hochdekorierte General als erster Afroamerikaner Generalstabschef der US-Streitkräfte - für viele wurde er das Gesicht des Zweiten Golfkrieges 1991. Der Republikaner gehörte auch den Joint Chiefs of Staff an, einem wichtigen Beratungsgremium des Präsidenten und des Verteidigungsministers in Militärangelegenheiten.