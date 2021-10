Steirerin (80) schoss sich in Bauch: Lebensgefahr!

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Sonntagabend eine 80-Jährige in Spital am Semmering im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet erlitten: Als die Obersteirerin ihre Pistole reinigte, löste sich ein Schuss und traf die Seniorin im oberen Bauchbereich. Die Fußpflegerin fand die Verletzte und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Zustand der 80-Jährigen war Mittwochfrüh laut Polizei noch lebensbedrohlich.