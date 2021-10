112 Neuinfektionen, ein Mann mit Corona verstorben

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist hoch, sie beträgt 159,80. Spitzenreiter dabei sind immer noch der Bezirk Jennersdorf mit einem Wert von 258,82, gefolgt von Eisenstadt-Umgebung mit 211,36 und Neusiedl am See mit 170. Die niedrigste Inzidenz gibt es in Güssing mit einem Wert von 76.