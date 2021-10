USA-Reisen ab 8. November nach Impfung möglich

Ab dem 8. November können Ausländer wieder in die USA einreisen, wenn sie mit international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert würden dabei Impfstoffe, die eine Zulassung oder Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen hätten, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Darunter fallen alle in Österreich zugelassenen Impfstoffe. Reisende müssen laut US-Regierung generell zusätzlich zu ihrem Impf-Nachweis auch einen maximal drei Tage alten negativen Corona-Test vorlegen.