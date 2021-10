In diesen Wiener Bezirken ist Wohnen noch leistbar

Was erwarten Sie für die nächsten Jahre? Eine weitere Preisexplosion?

Das hängt etwa davon ab, was mit dem Mietrecht und den Zinsen passiert. Bleiben die Zinsen so niedrig, wird der Immobiliensektor für Anleger und Investoren weiter attraktiv sein. In Wien werden bald viele Neubauten fertig, die Frage ist, in welchem Preissegment.