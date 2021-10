Mann (31) half Polizei, Schlepperfahrzeug zu orten

Weil der 31-Jährige der Polizei Informationen weitergab, dass sein Freund in einem Schlepperfahrzeug auf dem Weg nach Österreich sei, konnten die Beamten mithilfe des geteilten Standorts die Schlepperfahrzeuge in Wien-Penzing anhalten. Unüblicherweise befanden sich in dem Fahrzeug gleich sechs mutmaßliche Schlepper und vier Flüchtlinge.