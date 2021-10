„Im Training fehlt mir auf ,Leiti‘ nicht so viel“

Exakt 53 Hundertstelsekunden waren es, die Patrick Feurstein als 40. zur Qualifikation für den zweiten Lauf in Sölden fehlten. „Natürlich war es eine tolle Sache, nach all den gesundheitlichen Problemen, die ich in den vergangenen Monaten hatte, endlich wieder am Rennstart zu stehen“, sagt der 24-Jährige. „Und auch mit meiner Leistung bis zur Steilhangausfahrt bin ich zufrieden. Dass ich dann aber im Flachstück noch 1,2 Sekunden Rückstand bis ins Ziel kassiere, ist sehr ärgerlich. Daran gilt es zu arbeiten.“