Liszt Festival Raiding war ein voller Erfolg

Gesangliche Premiere

Nach einem Liederabend mit dem Eggner Trio am Samstag fand das Festival am Sonntag mit einem Konzert des Orchesters Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck ein Ende. Gesanglich unterstützt wurde das Orchester von Bariton Thomas Hampson, der drei unbekannte Werke – darunter etwa die „Die Vätergruft“ – von Franz Liszt aufführte. „Eine wahre Premiere, die unser Publikum hoffentlich, genau wie wir, nicht so schnell vergessen wird“, freuen sich alle Beteiligten.