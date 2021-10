Kampf-Abstimmung in FPÖ endet mit Schlagabtausch

Simmering gegen Kapfenberg – das Kultderby von Helmut Qualtinger – rückt angesichts der kuriosen Auswüchse nach dem Bezirksparteitag der Freiheitlichen in der Pielachtalhalle von Ober-Grafendorf in den Hintergrund. Bei der hitzigen Kampfabstimmung um den Posten des Bezirksparteiobmanns am Freitag soll sich Stadtrat Klaus Otzelberger völlig daneben benommen haben.