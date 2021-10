Und ewig lockt die Oberösterreicher der Treuebonus

Wohlfühlfaktor punktet

„Es geht den Kunden aber nicht nur ums Sparen“, betont Franz Tretter, der den Spezialisten für digitale Kundenbindung namens hello again in Leonding führt. Worum denn dann? „Neben den Sofortrabatten, die zur Teilnahme an Treue-Programm motivieren, erwarten die Menschen, dass sie eine persönliche Betreuung bekommen. Sie möchten sich gut aufgehoben fühlen“, betont Tretter.