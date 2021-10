Drum prüfe, wer sein Vermögen bindet

Faustregel von Weiß, um gut durch das Land der unbegrenzten Geldanlage-Möglichkeiten zu navigieren: „Je weniger ich das Geld brauche, umso höher ist das Risiko, das ich gehen kann.“ Wird die veranlagte Summe an einem Stichtag benötigt, soll eine risikoarme Anlageform gewählt werden. Was es mit dem Fondssparen auf sich hat, für das die Banken die Werbetrommel rühren? „Hier gilt es, die Kosten, die anfallen, abzuwägen“, so die Konsumentenschützerin.