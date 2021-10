„Geld ist in der Gesellschaft oft noch immer Tabu“

Miete, Strom, Wärme, Versicherungen, Handyrechnung, Lebensmittel - wenn das alles abgezogen ist, ist das Fazit bei vielen Oberösterreichern ernüchternd: Am Ende des Geldes ist dann immer noch so viel Monat übrig. Meldungen, dass Brot, Kaffee und Co. teurer werden, drücken weiter aufs Gemüt.