Lkw-Fahrermangel gefährdet das Weihnachtsgeschäft

Im größten britischen Containerhafen in Felixstowe in der Region Suffolk stauen sich Abertausende Tonnen Fracht. Schuld ist der durch den Brexit verschärfte eklatante Mangel an Lastwagen-Fahrern. Deshalb kann die Ladung nicht ins Hinterland transportiert werden. Zu dem seit Monaten bekannten Problem komme nun die übliche Zunahme durch das anlaufende Weihnachtsgeschäft hinzu, hatte der britische Hafenverband kürzlich mitgeteilt.