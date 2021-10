Schalke siegt mit ÖFB-Goalie Fraisl im Tor

Dabei spielten die Gäste aus Dresden lange Zeit auf Augenhöhe mit, konnten aber keinen Treffer landen. Schalke machte nach rund 20 Minuten erstmals wirklichen Druck und ging dabei auch in Führung. Ex-LASK-Spieler Ranftl flankte in den Strafraum, Torhüter Kevin Broll wehrte den Schuss ab, doch Thomas Ouwejan beförderte den Abpraller ins Netz (20.). Marius Bülter (78.) und Marcin Kaminski in der vierten Minute der Nachspielzeit fixierten den Sieg.