Selbstbewusster Zverev mit Kampfansage nach Wien

Zwar hat auch Zverev registriert, dass die Corona-Fallzahlen nun in vielen Regionen wieder nach oben schnellen. Dennoch sei das Tennis und die Sportwelt in den vergangenen Monaten wieder „ein bisschen zurück zur Normalität“ gegangen. „Es war teilweise schwer, in den Bubbles zu sein. Das haben wir seit ein paar Monaten nicht mehr gehabt und ich habe Riesenspaß, Tennis zu spielen. In New York habe ich gegen (Novak) Djokovic vor 23.000 Menschen gespielt, das war schon was Besonderes wieder. Das haben wir auch alle vermisst.“