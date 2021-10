Von Fischen und Fischen

Ganz anders verhält es sich mit Fischen im Trüben, denn dieser wohl aus der Aalfischerei kommende Begriff taucht derzeit verdächtig oft in der Berichterstattung über die grotesk wirkenden Bedingungen bei der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking auf und der deutsche Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat ihn laut einer dpa-Meldung sogar wörtlich gebraucht: „Wir fischen im Trüben!“ Er steht damit aber nicht allein, denn etwa 100 Tage vor dem üblichen Eröffnungsbrimborium in der seit Jahrzehnten als Mekka des Wintersports bekannten volksrepublikanischen 7,7- bis 11,6-Millionen-Metropole scheint noch das eine (oder war`s das andere?) im Argen zu liegen. Wobei sich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, der Wissensstand in einem breiten Spektrum bewegt, denn Skijägerin Franziska Preuß weiß zumindest, dass es „sehr kalt und windig sein“ soll, während DSV-Alpinchef Wolfgang Maier die lästige Frage, was er denn über die zu erwartenden Verhältnisse wisse, eher semi-eloquent mit einem klaren „Nichts“ beantwortet.