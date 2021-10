Ex-Bulle: „Das hätte ich nie für möglich gehalten“

Zeit zum Wundenlecken hat man nicht - Sonntag rückt BC Vienna im Cup-Achtelfinale in Walfersam an. Mit Bogic Vujosevic! „Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich, wenn ich nach Österreich zurückkehre, NICHT nach Kapfenberg retour komme“, so Vujosevic, der mit den Bulls alles gewann, was es zu gewinnen gibt - und über Kapfenberg auch den Weg in Österreichs Nationalteam und ins Ausland fand. „Ich hab viele gute Freunde im Team, es wird ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn ich mich in dieser Halle auf die andere Bank setze. Aber so ist der Sport, da passieren manchmal Dinge, die man nicht erwartet.“