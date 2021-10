Kolpinghaus-Brandstifter folgte Stimmen im Kopf

Vor zwei Jahren kommt er aufgrund seiner psychischen Erkrankung in Frühpension, seine Bleibe: ein Zimmer im Kolpinghaus Bregenz. In der Tatnacht folgt er dem Befehl der Stimmen in seinem Kopf und zündet einen Stapel Wäsche in seinem Zimmer im dritten Stock des Hauses an. Schnell greifen die Flammen auf das Holzinventar über. Mehr als 50 Personen mussten damals evakuiert werden, der völlig verwirrte Asiate wurde festgenommen.