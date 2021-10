Duell der Alphatiere: Arnautovic gegen Idol Zlatan

„Marko ist unser Ibra“Duelle haben sich die beiden öfters geliefert: im Nationalteam in der WM- und in der EM-Qualifikation, auf Klubebene in der Premier League. „Arnie“ gestand schon vor Jahren: „Zlatan war stets ein großer Name in meinem Leben. Ich habe mir viel von ihm abgeschaut.“ Vergleiche lehnt er ab, die zog dafür im Sommer sein schwedischer Teamkollege Mattias Svanberg: „Marko ist unser Ibra von Bologna.“