„Musste Arnautovic aus unserer Kabine verbannen“

Individuell trainiert

Bei seinem Klub in der Serie A absolvierte Arnautovic in dieser Woche ein individuelles Programm, die Befürchtungen nach dem Ausfall im jüngsten Spiel gegen Lazio Rom bewahrheiteten sich nicht: Medizinische Checks zeigten, dass die Verletzung im rechten Oberschenkel keine gravierende ist. „Kein Riss, auch keine Zerrung, sondern mehr eine Überbelastung“, verlautbarten die Ärzte. Der 32-Jährige soll in den nächsten Tagen in das Mannschaftstraining einsteigen und in einer Woche beim Gastspiel in Udine wieder im Kader stehen.