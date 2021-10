Vorfreude bei Arnautovic: „Bin zu 100 Prozent fit“

Die muskulären Probleme sind Geschichte, heute kehrt Marko Arnautovic mit Bologna in der Serie A in Udine auf den Platz zurück: „Ich bin zu 100 Prozent fit“, teilte der ÖFB-Teamstürmer mit und freut sich auf den Schlagabtausch: „Ich kenne von meiner Zeit in England körperbetonte Partien nur zu gut, mag solche Matches.“