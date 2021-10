Erinnerungsort für Sportchef Gert Unterköfler

Knapp ein Jahr ist es her, dass der Geschäftsführer des Sportparks, Gert Unterköfler, völlig unerwartet verstorben ist. In Würdigung seiner Persönlichkeit und seines Wirkens wurde am Donnerstag beim Stadion ein Erinnerungsort eingeweiht. Drei Schwarzkieferbäume aus dem „For Forest“ wurden am Vorplatz neben den Beachvolleyball-Plätzen eingesetzt.