Wenn das Piepsen wieder losgeht

Ganslhaut-Alarm

Wenn man am Start steht, gibt es Momente, da wünscht man sich, dass der Beep-Ton nie beginnt. Und es gibt Momente, da kann man ihn nicht erwarten. So wie vor zwei Jahren in Adelboden, als Patrick Feurstein schmerzhaft feststellen musste, dass eine fabelhafte Fahrt nichts wert ist, wenn man um zwei Sekunden zu früh startet und disqualifiziert wird. Das hat er aber längst abgehakt. Wenn Patrick am Sonntag am Start steht, gibt es nur eines für ihn: so schnell wie möglich ins Ziel. Dorthin, wo heuer endlich wieder jubelnde Zuschauer für Stimmung sorgen dürfen. Ganslhaut-Alarm - würde Armin Assinger sagen - wenn man sich vorstellt, bei dieser Atmosphäre als Österreicher in Sölden abzuschwingen und in Führung zu gehen.