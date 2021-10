Tennis-Stars heuer auch auf dem Wiener Heumarkt

„Aber wenn das funktioniert, könnten wir zum Vorbild für die Tenniswelt werden“, ist Straka überzeugt. Dass es funktioniert, davon ist Daviscup-Kapitän Stefan Koubek, der den Court am Mittwoch mit Jurij Rodionov einspielte, überzeugt. „Viele wollen nicht den ganzen Tag in der Stadthalle sitzen, jetzt können sie für zehn Euro zwei Stunden die Tennis-Stars am Heumarkt sehen.“