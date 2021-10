Faschisten-Gruß in Rom - Lazio reagiert prompt

Das Video verbreitete sich rasant in den Online-Netzwerken. Laut der Sporttageszeitung „La Gazzetta dello Sport“ war die Aufnahme beim Spiel zwischen Lazio Rom und Inter Mailand am vergangenen Samstag entstanden. Der Ruf von Lazio Rom leidet schon seit Jahren darunter, dass beträchtliche Teile seiner Fans stark rechtsgerichteten Gesinnungen anhängen. In der Vergangenheit wurde der Club deshalb bereits mehrfach von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) sanktioniert.