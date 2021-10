„Keiner in der Politik fühlt sich verantwortlich!“

So stellt sich die steirische Natur-Tourismus-Allianz zukünftige Lösungen vor. Immer mehr Menschen treibt es seit Corona hoch hinaus – Tendenz steigend. Die Folgen: Parken wo es nicht erlaubt ist, Störungen des Wildschutzes, Müll. Einher gehen viele Konflikte unterschiedlicher Interessensvertreter. „Darum muss es die Politik in die Hand nehmen“, fordert der Initator Christian Hlade am Mittwoch im Grazer Café Auschlössl. „Es braucht Bewusstseinsbildung und eine Koordination vom Land!“ In Salzburg oder Kärnten ist es bereits gelungen, vereinzelt auch bei steirischen Projekten: Infotafeln im Triebental, Sammeltaxis im Gesäuse.