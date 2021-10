Ballett-Stars Esina und Kourlaev: Ihr Baby ist da!

Auftritt. Olga Esina, Kirill Kourlaev und die Bretter, die die Welt bedeute. Unsere Ausnahme-Ballett-Stars verbindet auch abseits der Tanzkünste (sie ist Erste Solotänzerin an der Staatsoper und inszeniert ebenso wie ihr Mann) vieles. Am meisten ihre kleine gemeinsame Familie, die sie mit Tochter Adelina (4) gründeten und mit Schwester Valeria am Montag um 18.54 Uhr komplett machten.