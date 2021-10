„Das wird für Sturm eine Herkulesaufgabe“

Die Verlängerung ist eine klare Botschaft und ein starkes Zeichen vor der anstehenden „Meisterprüfung“ am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad, das in der Primera Division längst zu den Großen zählt: Tabellenführer in Spanien vor wie Real Madrid oder Barcelona, dazu ein Markwert von fast 400 Millionen Euro. „Real Sociedad wird für Sturm sicher eine Herkulesaufgabe. Es ist derzeit schwer, irgendwelche Schwächen auszumachen“, meint etwa Ex-Spanien-Legionär Juan Dominguez, der mittlerweile bei PAS Giannina in Griechenland kickt, davor eineinhalb Jahre für die Grazer aufgelaufen war.