Award an Tiroler Privat- und Rehaklinik verliehen

Training aus Luftfahrt für Klinikalltag adaptiert

Das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck belegte mit dem Projekt „IC-Pflege“ den dritten Platz. Zusammen mit der Unfallklinik Ludwigshafen und der Lufthansa Aviation Training GmbH wurde ein nachhaltiges Schulungskonzept entwickelt, das der Schaffung einer Sicherheits- und Fehlerkultur dient. Hierfür wurden Erkenntnisse aus dem Luftfahrttraining in Form eines eintägigen Trainings auf klinisch relevante Situationen übertragen. Diese sind an die diversen Anforderungen an die Pflegekräfte ausgerichtet.