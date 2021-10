Wetterumschwung: Auf 25 Grad folgt Temperatursturz

Wolken, Regen, kälter

An Wolken, allerdings auch an Regen und weit kältere Bedingungen als noch am Mittwoch muss man sich ab Donnerstag gewöhnen. Trocken bleibt es an diesem Tag noch am ehesten in Unterkärnten und in der Südsteiermark, doch am Freitag ist es spätestens auch dort damit vorbei, zudem wird es deutlich kühler. Nur im Donauraum und östlichen Flachland fällt der Tag meist trocken aus, auch die Sonne könnte sich zwischendurch zeigen. Mehr als 15 Grad dürfen allerdings nicht erwartet werden.