Ein mutiger Arbeiterseelsorger im Widerstand

Bogen zum Heute

„Mich berührt, wie offen Meindl damals über sein Burnout schrieb. Er hatte Kopfweh, war zittrig, konnte nicht mehr schlafen. Seine Kräfte neigten sich dem Ende zu“, sagt der Linzer Regisseur Johannes Neuhauser. Er hat mithilfe von Pfarrchroniken und einer Biografie eine Szenische Lesung über Pater Meindl verfasst. Bettina Buchholz, bekannt vom Linzer Landestheater, schlüpft in die Rolle des unerschrockenen Arbeiterpfarrers, der vielen geholfen hatte, ein Minimum an Würde zu bewahren. Die Lesung spannt den Bogen aber auch zu heutigen Herausforderungen. Am 13. und 14. November ist „Widerstand und Auftrag“ in der Tribüne Linz zu sehen.