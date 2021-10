Freud & Sisi: Mehr Österreich, oder doch nicht?

Freud, Sisi, Kitzbühel - österreichischer geht’s nicht, oder? Netflix scheint sich derzeit besonders für solche heimischen Stoffe zu interessieren und konnte mit der Serie „Freud“ über den berühmten Wiener Psychoanalytiker kürzlich sogar drei Preise des renommierten New York Festivals einheimsen. 25 Millionen Haushalte haben sich „Freud“ weltweit auf Netflix angesehen. In den Startlöchern stehen nun neue Produktionen wie die Sisi-Serie „The Empress“ sowie das Mystery-Drama „Kitz“, in dem die Kitzbühler Kellnerin Lisi nach dem Tod ihres Bruders Nachforschungen im Touristen-Milieu betreibt.