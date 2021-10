ORF-Star Armin Wolf wagt „ZiB“-Tänzchen auf TikTok

Der ORF ist mit der „Zeit im Bild“ nun auch auf der Kurzvideo-Plattform TikTok vertreten. Am Montagvormittag wurde ein erstes Video hochgeladen, das neben Armin Wolf, der in der „ZiB“-Chefredaktion für Social Media verantwortlich ist, auch die künftigen beiden jungen Hosts zeigt: Ambra Schuster und Idan Hanin. Mit dem neuen Angebot soll der Plattform entsprechend primär junges Publikum angesprochen werden, wie der ORF in einer Aussendung mitteilte.