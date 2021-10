Mahalbasic will das „weiße Ballett“ stoppen!

Derzeit hält Breogan bei drei – und am heutigen Sonntag kommt Real! An das Rasid gute Erinnerungen hat – zumal er das „weiße Ballett“ ja 2017 mit Sevilla gar 86:85 schlug. „Das war geil! Die haben auch nun das 15-fache Budget von uns. Es wird ein Volksfest, Basketball ist in Lugo die Nummer eins“, strahlt Rasid. Mit Neuzugang Musa (vom NBA-Klub Brooklyn Nets) führt er als Routinier Breogan an, hat die besten Statistiken. „Aber spieltechnisch, taktisch ist’s härter!“